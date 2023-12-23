В оточенні Путіна кажуть, що він може піти у відставку, але є умова

Для того, щоб піти у відставку достроково, Путіну потрібна перемога у війні, зазначає російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Усередині кіл кремлівської влади ширяться чутки про те, що Путін може вирішити не сидіти повного президентського терміну і піти у відставку достроково.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив творець каналу “Утро Февраля”, депутат Держдуми РФ (2007-2016 рр.) Ілля Пономарьов.

"Вони думають, що головне просто війну виграти, бо це має зробити особисто Путін. Але як тільки це станеться, а вони обов’язково вважають, що це відбудеться у 2024 році, і Україну змусять сісти за стіл переговорів. І якщо не на початку року, то наприкінці року точно прийде Трамп до влади і вже він точно змусить Україну домовлятися, і Путін буде тріумфатором, так думає оточення Путіна", — зазначив Пономарьов.

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Гість ефіру сказав, що відмова Путіна від влади може бути пов’язана з бажанням зберегти свою позицію тріумфатора та головного ініціатора військового успіху.

"У такому разі Путін, переконавшись у завершенні важливої місії, міг би піти у відставку, залишивши місце наступнику. І після цього тихо спокійно відійде до свого замку в Геленджику. А далі ось там умовний Патрушев продовжуватиме правити країною", – зазначив Пономарьов.

Нагадаємо, Путін все ще хоче повної окупації України, поточний провал РФ не змінює плани Кремля.

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