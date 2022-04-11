В Україні на 11 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: перелік

Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку ворога.
На сьогодні, 11 квітня, в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів з Донецької, Запорізької та Луганської областей.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Плани роботи гуманітарних коридорів 11 квітня 2022 року
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
- З Бердянська до Запоріжжя
На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя
На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- З міста Енергодар до Запоріжжя
На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З міста Попасна до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З міста Рубіжне до міста Бахмут
- З селища Гірське до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Гагарина, 13.
"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Скоріш за все, окупанти намагатимуться відновити наступ.
Читайте також: