В Україні на 11 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: перелік

В Україні на 11 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: перелік

Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку ворога.

На сьогодні, 11 квітня, в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів з Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Плани роботи гуманітарних коридорів 11 квітня 2022 року

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

З Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

З міста Токмак до Запоріжжя

На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

З міста Енергодар до Запоріжжя

На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З міста Рубіжне до міста Бахмут

З селища Гірське до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Скоріш за все, окупанти намагатимуться відновити наступ.

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