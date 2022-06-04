В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації (мапа і документ)

В Україні оновили актуальний перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях. Всі переселенці з цих громад гарантовано повинні отримати грошову допомогу від держави.
До цього переліку додалися одна громада в Миколаївській та п’ять – у Сумській областях.
Про це повідомили в Мінреінтеграції 4 червня.
"Станом на 30.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися: одна громада в Миколаївській та 5 – у Сумській областях", – йдеться у повідомленні.
Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади:
- Дніпропетровської (7 громад),
- Донецької (66 громад),
- Запорізької (64 громади),
- Луганської (37 громад),
- Миколаївської (23 громади),
- Харківської (51 громада),
- Херсонської (49 громад),
- Сумської (13 громад) областей.
"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – зазначили в міністерстві.
Додамо, що за посиланням на цифровій мапі можна переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад.
Нагадаємо, 3 червня Міноборони Британії опублікувало відеоролик, на якому зображені зміни на мапі війни за 100 днів, що вона триває.
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