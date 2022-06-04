В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації (мапа і документ)

В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації (мапа і документ)

В Україні оновили актуальний перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях. Всі переселенці з цих громад гарантовано повинні отримати грошову допомогу від держави.

До цього переліку додалися одна громада в Миколаївській та п’ять – у Сумській областях.

Про це повідомили в Мінреінтеграції 4 червня.

"Станом на 30.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися: одна громада в Миколаївській та 5 – у Сумській областях", – йдеться у повідомленні.

Також читайте Бої за Сєвєродонецьк тривають: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади:

Дніпропетровської (7 громад),

Донецької (66 громад),

Запорізької (64 громади),

Луганської (37 громад),

Миколаївської (23 громади),

Харківської (51 громада),

Херсонської (49 громад),

Сумської (13 громад) областей.

Скриншот мапи

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – зазначили в міністерстві.

Додамо, що за посиланням на цифровій мапі можна переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад.

Нагадаємо, 3 червня Міноборони Британії опублікувало відеоролик, на якому зображені зміни на мапі війни за 100 днів, що вона триває.

Сім`ї українських біженців знайшли прихисток у старовинному монастирі в Альпах

Читайте також: