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Як змінювалася мапа війни в Україні за 100 днів: у Міноборони Британії показали відео

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Як змінювалася мапа війни в Україні за 100 днів: у Міноборони Британії показали відео

Скриншот з відео

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало 3 червня відеоролик, на якому зображені зміни на мапі розв’язаної Росією війни проти України за 100 днів, що вона триває.

У відомстві зазначили, що напад РФ базувався на дуже оптимістичних оцінках того, як російських військових вітатимуть в Україні. 

Про це йдеться в повідомленні в офіційному акаунті британського Міноборони в Мережі.

"Напад Росії на північ України закінчився дорогою невдачею. Росія не змогла реалізувати власні принципи ведення війни. За обмеженої боєздатності багатьох частин вона надто розпорошувала свої сили без достатньої підтримки артилерії та бойової авіації", – йдеться у дописі до відео.

В оборонному відомстві Британії додали, що зараз Росія обрала "стратегію виснаження" і досягає повільних та дорогих результатів на Донбасі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу 100 днів війни. 

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