Подоляк: Україна вже скоро перейде до інтенсивного контрнаступу

Невдовзі Збройні Сили України, які ліквідують якомога більше росіян в обороні, перейдуть в інтенсивний контрнаступ на сили окупантів.

Для цього потрібно достатньо зброї, яку передають західні партнери.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Національного телемарафону.

“Коли ми отримаємо достатню кількість зброї? Незабаром. І ви це побачите, як тільки почнеться більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку. Сьогодні у нас також є окремі контрнаступи. Але як тільки ми отримаємо все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І Збройні сили нарешті зможуть довести Російській Федерації, що "друга армія" перебуває в іншій географічній точці планети”, - сказав він.

Подоляк нагадав, що Україна вже отримує масу зброї від західних партнерів. Однак це не швидкий процес.

Раніше Подоляк заявив, що війна з окупантами може тривати до осені-зими, адже ні Україна, ні Росія не можуть зупинитися. Крім того, він заявив, що інформація про постачання зброї Україні має бути закритою.

Один з ключових сценаріїв війни: Подоляк назвав стратегію Росії

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