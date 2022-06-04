"Це реально зробити ще цього року": Резніков висловився про строки закінчення війни

"Це реально зробити ще цього року": Резніков висловився про строки закінчення війни

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що війну з Росією реально завершитися ще 2022 року. Він також попередив, що РФ може напасти на інші країни Європи.

Так, за словами Резнікова, після України Москва може розв’язати війну проти Польщі, країни Балтії, Словаччини та інших.

Про це голова Міноборони сказав на Міжнародному форумі безпеки GLOBSEC-2022 4 червня, повідомляє пресслужба відомства.

"Росія продовжує докладати зусиль щодо окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – розповів Резніков.

Він також попередив, що влада Кремля мріє зібрати "всі російські землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію і стримувати в майбутньому", – сказав міністр.

Він також заявив, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та ґвалтівники.

"Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх "орки", – повідомив на форумі Резніков.

Нагадаємо, видання CNN повідомило, що американські та західні чиновники стурбовані тим, що якщо росіяни та українці не повернуться до столу переговорів та не досягнуть угоди, війна затягнеться – потенційно на роки.

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