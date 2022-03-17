В Україні створили Національне інформбюро: яка ключова мета діяльності

Таке рішення ухвалене 17 березня 2022 року під час засідання уряду України й затверджене відповідним розпорядженням.

В Україні створено Національне інформаційне бюро. Ключовою метою діяльності цього органу є збір (усіма можливими способами), узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих РФ, зокрема і з-поміж мирного населення.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня

За її словами, НІБ діятиме і відповідно до міжнародно-гуманітарного права, зокрема ст. 122 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими (ІІІ) та ст. 136 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни (IV).

"Враховуючи, що Україна є однією зі сторін у цій війні, наша держава в контексті міжнародного права зобов’язана саме так поводитись. Адже Україна є цивілізованою країною й дотримується міжнародних норм", - зазначила віцепрем'єрка.

Національне інформаційне бюро перебуватиме у сфері управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ключовою метою діяльності цього органу є збір (усіма можливими способами), узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих РФ, зокрема і з-поміж мирного населення.

"Відповідно до офіційних даних Генерального штабу Збройних Сил України, втрати особового складу ворога вже перевищують 14 000 військовослужбовців. Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вторгся на нашу територію від 24 лютого поточного року і донині. Тож списки як загиблих, так і військовополонених РФ теж складатиме українська сторона. Їхні родини мають знати, куди російська влада відправила їх дітей, чоловіків та братів", - сказала Верещук.

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Надалі в Україні буде створено «кейс обміну», або обмінний фонд. За допомогою структур МКЧХ, який виступає нейтральним посередником, Україна надаватиме інформацію супротивній стороні.

"Така діяльність дозволить Україні вкотре довести злочини РФ та в перспективі активізувати процес обміну полоненими й тілами загиблих із супротивною стороною", - зазначила Верещук.

Вже сьогодні запрацювала «гаряча лінія» Національного інформаційного бюро - 1648 та (044) 287-81-65 для первинного збору інформації і комунікації із постраждалими. Лінія також функціонуватиме у месенджерах.

"Наразі оперативно вживають необхідних технічних процедур, що дозволять розпочати виконання НІБ означених повноважень", - резюмувала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 17 березня зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Маурером. Україна підняла питання щодо необхідності організації збирання та ідентифікації тіл загиблих російських військових.