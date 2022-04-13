Вбивці з РФ проголосили "мером": на Херсонщині ексдепутату-колаборанту повідомили про підозру

Колаборанту загрожує довічне позбавлення волі.
Ексдепутату Херсонської обласної ради від "Опозиційного блоку" повідомили про підозру в державній зраді. Колаборант пішов на співпрацю з російськими окупантами, які проголосили його "мером" одного із містечок на Херсонщині.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За даними слідства, депутат Херсонської облради VII скликання долучився до організації та проведення масових заходів на тимчасово окупованих територіях м. Херсон на підтримку держави-агресора та її окупаційних військ, закликаючи мешканців до покори та прийняття "руського миру", - йдеться у повідомленні.
Колаборант проголосив себе міським головою та разом з російськими вбивцями примушує місцеві органи самоврядування виконувати його вказівки.
Зраднику повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.
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