З Луганської області сьогодні евакуювали 75 людей

На Луганщині під обстрілами окупантів вдалося евакуювати мирне населення.

На Луганщині 13 квітня із Сєвєродонецька, Гірського та Кремінної евакуювали 75 мирних мешканців.

Про це повідомив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"45 жителів Сєвєродонецька та Гірського виїхали на захід України… Також нагадаємо, що сьогодні виїхали ще 30 жителів Кремінної", - написав він.

Він уточнив, що 22 мешканця Гірської громади, як і перші 23 евакуйованих сьогодні із Сєвєродонецька мирних мешканців, вже очікують на потяг.

"Правоохоронці, рятувальники, волонтери ризикують життям, але під обстрілами евакуюють людей навіть із віддалених населених пунктів Луганщини. Села і селища Гірської громади під вогнем росіян майже постійно, але в кожному є люди, які ще не виїхали", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні у Луганській області погоджено гумкоридор для евакуації людей в шести населених пунктах.

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