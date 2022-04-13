Поблизу Горішніх Плавнів масово знаходять трупи чоловіків: що відомо

Офіційно поліція поки інформацію не підтвердила.

У річці Дніпро поблизу Горішніх Плавнів Полтавської області виявили труп невідомого чоловіка. Згодом під Горішніми Плавнями знайшли ще один труп.

Про це інформує місцева "Кременчуцька газета" з посиланням на свідків.

За інформацією газети, тіло чоловіка дістали з Дніпра напередодні, 12 квітня. Труп вже відправили на судмедекспертизу, яка встановить причину смерті.

Того ж дня, але увечері, у Пришибі знайшли ще один труп чоловік. Але на його тілі виявили ножові поранення.

Подробиці трагедії поки ніхто не знає, але вже відомо, що незадовго до виявлення трупа до будинку, де сталася трагедія приходив невідомий чоловік.

Наразі на офіційній сторінці поліції області у Fcebook інформації про трупи чоловіків немає. Офіційно поки ці дані не підтверджені.

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