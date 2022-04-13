Из Луганской области сегодня эвакуировали 75 человек

Из Луганской области сегодня эвакуировали 75 человек

В Луганской области под обстрелами оккупантов удалось эвакуировать мирное население.

В Луганской области 13 апреля из Северодонецка, Горного и Кременной эвакуировали 75 мирных жителей.

Об этом сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

"45 жителей Северодонецка и Горного выехали на запад Украины... Также напомним, что сегодня уехали еще 30 жителей Кременной", — написал он.

Он уточнил, что 22 жителя Горной громады, как и первые 23 эвакуированных сегодня из Северодонецка мирных жителей, уже ожидают поезда.

"Правохранители, спасатели, волонтеры рискуют жизнью, но под обстрелами эвакуируют людей даже из отдаленных населенных пунктов Луганщины. Села и поселки Горной громады под огнем россиян почти постоянно, но в каждом есть люди, которые еще не уехали", — отметил он.

Напомним, сегодня в Луганской области согласован гумкоридор для эвакуации людей в шести населенных пунктах.

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