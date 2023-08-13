Вибух в російському Бєлгороді: місцева влада заявила про атаку безпілотника (фото)

Руйнувань зазнав фасад однієї з багатоповерхівок російського міста, пошкоджено припарковані під будинком автівки.

У неділю, 13 серпня, у російському місті Бєлгороді мешканці почули гучний вибух, після якого з фасаду однієї з багатоповерхівок обсипалася облицювальна плитка, а в деяких квартирах вилетіли шибки із вікон.

У російських Telegram-каналах одразу озвучили версію місцевої влади про атаку на місто, здійснену безпілотником.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, про пошкодження фасаду на рівні від 7 до 13 поверху. Також пошкоджено 15 автомобілів, які були припарковані біля будинку.

Пошкоджений автомобіль після вибуху в Бєлгороді / Фото: із соцмереж

Постраждалих, за словами губернатора, немає.

"За попередньою версією, пошкодження отримано внаслідок атаки БпЛА", - заявив російський чиновник.

Очевидці стверджують, що як мінімум у трьох квартирах на різних поверхах будинку пошкоджено шибки, також зі стіни багатоповерхівки злетіли кондиціонери.

Пошкоджений фасад багатоповерхівки від вибуху в Бєлгороді / Фото: із соцмереж

Раніше упродовж доби 13 серпня військове відомство держави-агресорки тричі повідомляло про збиті безпілотники над територією Бєлгородської області. При цьому місцевий губернатор уточнював, що атаки на регіон не призвели до руйнувань чи постраждалих.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило, що 13 серпня Україна нібито намагалася атакувати безпілотниками не тільки Бєлгородську, але й Курську область.

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