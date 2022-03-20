Від початку війни російські окупанти вбили 115 дітей в Україні

Від початку війни російські окупанти вбили 115 дітей в Україні

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили 115 дітей в Україні, ще понад 140 отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше 140 поранено. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 березня 2022 року внаслідок обстрілу окупантами м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили. Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний. 19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

В Офісі генпрокурора додали, що через регулярні ворожі бомбардування та обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти, 69 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня.

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