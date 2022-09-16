Від російського терору за добу постраждали 18 населених пунктів: які саме

За добу 16 вересня окупанти завдали 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує тероризувати мирне населення, завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За поточну добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій. Окупанти намагаються зірвати активні дії українських захисників на окремих напрямках.

Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Внаслідок цього, залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, який 24 лютого цинічно напав на Україну, нарешті прокоментував блискучий контрнаступ ЗСУ. "Ми бачимо активність на різних напрямках. Київська влада оголосила про те, що вона розпочала активну контрнаступальну операцію. Ну, подивимося, чим вона в них закінчиться", - сказав кривавий "фюрер".

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