Відомий український телеведучий приєднався до ЗСУ – фото

Журналіст і ведучий каналу "Еспресо" Єгор Чечеринда долучився до лав Збройних сил України.

Про це журналіст повідомив у Facebook.

"Шановні друзі! Від сьогоднішнього дня я, на жаль, вже не є журналістом телеканалу "Еспресо". Війна вносить корективи в життя кожного з нас… Сили оборони — в пріоритеті. Дякую за довгі творчі роки всім причетним, хто був зі мною поруч", — написав Чечеринда.

Єгор Чечеринда також додав, що наразі має звання капітана.

Єгор Чечеринда у 1990-х працював журналістом служби новин "Радіо Люкс" у Львові. Пізніше працював у новинах на СТБ, ICTV, "1+1".

У грудні 2011 року став автором і ведучим програми "Окрема думка" на ТВі. Згодом на цьому ж каналі був керівником служби новин, ведучим інформаційно-аналітичної програми "Сьогодні про головне". Останніми роками працював на "Еспресо".

Нагадаємо, у Зеленського назвали рік, який стане вирішальним у війні проти РФ.

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