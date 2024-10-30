Роботи рятують життя: як новітні технології зменшують втрати серед українських військових

Невеликі роботизовані логістичні платформи доставляють їжу, боєприпаси та проводять евакуацію поранених на дистанції до 5 км

Україні вдалося знизити втрати серед військових на 30% завдяки використанню роботизованих комплексів у підрозділах.

Про це повідомляє NV з посиланням на джерело в Генштабі.

Згідно з моделюванням, проведеним Центральним науково-дослідним інститутом ЗСУ, застосування таких комплексів забезпечує значне зниження втрат особового складу, що підтверджується безпосередньо на лінії фронту.

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Прикладом є невеликі роботизовані логістичні платформи, які доставляють їжу, боєприпаси та проводять евакуацію поранених на дистанції до 5 км. Це дозволяє зберігати життя військових, оскільки операції виконуються в дистанційно-керованому режимі, зводячи ризик до мінімуму.

У Генштабі зазначили, що такі технологічні рішення впроваджуються в багатьох частинах, і ведеться активна робота для підтримки та стимулювання інноваційної діяльності.

Нещодавно Міноборони дозволило використовувати нову зброю проти ворожих FPV-дронів. Ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою у обмеженому просторі. А за умови використання мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.