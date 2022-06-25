"Він точно щось знає": Жданов прокоментував прогноз Буданова про завершення війни

Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданова вже не вперше повторює свій прогноз про терміни закінчення війни.
На думку експерта, голова розвідки України має важливу інформацію, яку поки що ніхто не оприлюднює.
Про це пише 24 канал.
"Я пригадую, що генерал-майор Буданов не вперше робить таку заяву. Спочатку вона пролунала десь на рубежі березня-квітня. Тоді це було трохи дивно. Як я розумію, судячи з того, що очільник нашої розвідки повторює одні й ті ж терміни, то він точно щось знає", – сказав Жданов.
Водночас він розповів, що Росія не може активно воювати на виснаження, а лише – вести активні бойові дії протягом кількох місяців. Тож цілком можливо, що до кінця року активна фаза війни завершиться.
Нагадаємо, Буданов заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.
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