Вирок для Сальдо: в Одесі суд засудив колаборанта до 15 років в'язниці

Малиновський райсуд Одеси виніс вирок Володимиру Сальдо, який є так званим “головою військово-цивільної адміністрації Херсонської області”. Його обвинувачують у державній зраді, за зо у в’язниці він повинен провести 15 років.

Про це пише “Суспільне”.

Як стало відомо, судовий розгляд здійснювався за відсутності Сальдо, який переховується від українських правоохоронців на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Суд визнав Сальдо винним у державній зраді, колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. За це він, коли потрапить до рук українських правоохоронців, проведе у в'язниці 15 років з конфіскацією майна та забороною на такий же строк обіймати певні посади.

"Суд виходить з того, що Кримінальний кодекс містить пряму заборону щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі для осіб, які досягли 60 років. Максимальне покарання, яке можливе для вказаної категорії осіб, який би злочин вони не вчинили, це 15 років позбавлення волі, і саме таке покарання, максимальне, яке можливе у цьому випадку, призначив суд", — пояснив заступник голови суду Олексій Старіков.

Що цікаво, сторони захисту під час під час оголошення вироку не було. За даними суду, адвокат обвинуваченого просив виправдати підзахисного. Прокурор від коментарів відмовився.

Нагадаємо, що гауляйтер Херсонщини Сальдо знову защебетав українською мовою.

Читайте також: