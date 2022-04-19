Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, чи вважає він себе секс-символом.
Мер української столиці наголосив, що у нього навіть думок таких не було, адже він просто робить свою роботу.
Про це він сказав 19 квітня під час "Сніданку 1+1".
"У мене навіть думок таких не було. Я роблю все, що від мене залежить для того, щоб максимально захистити людей, які перебувають у Києві, для того, щоб відбити навалу орків. Я використовую всі свої можливості. Якщо комусь, це здається сексуально, то він взагалі не про те думає", - сказав Віталій Кличко.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті 10 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, не підлягають ремонту їх будуть розбирати.
Читайте також:
- У центрі Мукачева демонтували радянський монумент: фото
- "Ми спалили все, що в них було": у Росії завдяки ЗСУ не залишилося сучасних танків Т-90
- Садовий розповів про ціни на житло у Львові та можливу конфіскацію майна