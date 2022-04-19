Віталій Кличко розповів, чи вважає він себе секс-символом

Віталій Кличко розповів, чи вважає він себе секс-символом

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, чи вважає він себе секс-символом.

Мер української столиці наголосив, що у нього навіть думок таких не було, адже він просто робить свою роботу.

Про це він сказав 19 квітня під час "Сніданку 1+1".

"У мене навіть думок таких не було. Я роблю все, що від мене залежить для того, щоб максимально захистити людей, які перебувають у Києві, для того, щоб відбити навалу орків. Я використовую всі свої можливості. Якщо комусь, це здається сексуально, то він взагалі не про те думає", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті 10 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, не підлягають ремонту їх будуть розбирати.

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