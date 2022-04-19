У центрі Мукачева демонтували радянський монумент: фото

У центрі Мукачева Закарпатської області 19 квітня демонтували радянський монумент.
Таке рішення ухвалили під час засідання Мукачівської міської ради ще в 2016 році, коли місцеві жителі підтримали дану ініціативу.
Про це повідомили у Мукачівській міській раді.
Могили, які були під постаментом перенесуть на місцеве кладовище. Перенесення могил, які були під монументом розпочнеться наступного тижня. У міській раді наголосили, що відповідне рішення у 2016 році підтримало 76% місцевих мешканців.
"Також у 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Генічеську окупанти встановили пам'ятник Леніну.
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