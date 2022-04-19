В центре Мукачево демонтировали советский монумент: фото

В центре Мукачево Закарпатской области 19 апреля был демонтирован советский монумент.
Такое решение было принято во время заседания Мукачевского городского совета еще в 2016 году, когда местные жители поддержали данную инициативу.
Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.
Могилы, которые были под постаментом, перенесут на местное кладбище. Их перенос могил начнется на следующей неделе. В городском совете отметили, что соответствующее решение в 2016 году поддержали 76% местных жителей.
"Также в 2020 году в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам – три каменных глыбы с крестом посередине", — говорится в сообщении.
Напомним, в Геническе оккупанты установили памятник Ленину.
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