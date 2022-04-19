Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, считает ли он себя секс-символом.

Мэр украинской столицы подчеркнул, что у него даже мнений таких не было, ведь он просто делает свою работу.

Об этом он сказал 19 апреля во время "Завтрака 1+1".

"У меня даже мнений таких не было. Я делаю все, что от меня зависит для того, чтобы максимально защитить находящихся в Киеве людей для того, чтобы отразить нашествие орков. Я использую все свои возможности. Если кому-то, это кажется сексуально, то он вообще не о том думает", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе 10 домов, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии, не подлежат ремонту, их будут разбирать.

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