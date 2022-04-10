Війна Росії проти України: всі прикордонники прийняли бій, ніхто не відійшов - Арестович

Хтось загинув, хтось потрапив до полону, але позиції свої не здали.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого жоден прикордонник не покинув своєї позиції, всі прийняли бій.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович 10 квітня.

"Прикордонники – це дуже важка і особлива військова служба. Прикордонники першими зустрічають ворога. Уявіть собі, при всій повазі до піхоти, а я сам піхотний офіцер, піхота має сусіда справа, зліва, підтримку ззаду. Прикордонники, які зустрічають війну, це маленька застава або загін, який має 30 або 15 осіб, пост, на який насуваються ворожі колони, або російська танкова дивізія. Відійти ти не можеш – це ганьба. Здатися ти не можеш, це проти військової честі. Ти зустрічаєш бій в абсолютно безнадійній ситуації. Так от, за нашими даними, жоден прикордонник не відійшов на початку конфлікту. Всі прийняли бій: хтось загинув, хтось потрапив до полону", - розповів Арестович

Радник Офісу президента додав: "Ми пам’ятаємо про них, це справжні герої, і робимо все, щоб повернути тих, хто потрапив до полону. Зараз наші прикордонники повертаються до охорони державного кордону на півночі".

Читайте також: