Війна Росії проти України: яка ситуація у Дніпропетровській області

Для контролю ситуації у місті збудували величезну кількість укріплень.
Ситуація на Дніпропетровщині залишається контрольованою. Спокій у регіоні забезпечують ЗСУ, тероборона, поліція та рятувальники.
Про це на брифінгу повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, російські окупанти намагалися зайти до нашої області з боку Херсонської області. Однак там вони отримали жорстку відсіч від наших військових.
Для контролю ситуації у місті збудували величезну кількість укріплень, фортифікаційних споруд, викопали сотні кілометрів протитанкових ровів.
“Кілька днів поспіль ми починали із сирен. Але сьогодні ніч та ранок пройшли спокійно. У регіоні ситуація стабільна. Область повністю перебуває під контролем ЗСУ, Нацгвардії, тероборони, поліції”, – сказав Валентин Резніченко.
Він також додав, що у регіоні достатньо медикаментів та продуктів. Крім того, з нашої області надсилають гуманітарну допомогу в інші населені пункти.
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