Війна з РФ: британське Міноборони показало актуальну мапу бойових дій в Україні

Війна з РФ: британське Міноборони показало актуальну мапу бойових дій в Україні

ЗСУ контратакують на Харківщині та Миколаївщині.

Міністерство оборони Великої Британії показало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на сьогодні, 29 травня.

Про це інформує пресслужба оборонного британського відомства.

На мапі наведено останню інформацію про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 29 травня 2022 року. Червоним кольором позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою – спірні території.

Фото: Dutch Ministry of Defence

Судячи з мапи, українська війська, ймовірно, контратакують під Миколаєвом, відтискаючи ворога до річки Дніпро, та під Харковом.

Своєю чергою, росіяни атакують у напрямку Сєвєродонцька та Лимана.

Нагадаємо, що внаслідок ранковго осбстрілу окупантами житлового кварталу у Миколаєві загинула одна людина, двоє осіб поранено.

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