Військовий аналітик спростував фейк про винищувач F-16

За словами Гетьмана, почала з'являтися інформація, що нібито один такий літак обслуговує кілька десятків фахівців.

Один із фейків про літак F-16, що останнім часом поширюється серед громадськості, потребує спростування. Йдеться про обслуговування цього винищувача.

Військовий аналітик Олексій Гетьман розповів про це "24 Каналу".

За словами Гетьмана, почала з'являтися інформація, що нібито для "догляду" за одним таким винищувачем потрібно від 15 до кількох десятків людей.

"Смішно. Бо це правда. Але не зовсім. Для порівняння. На одного солдата йде теж багато людей, які супроводжують його у військових діях. На кожного солдата є один лікар, один командир роти, один кухар, один телефоніст… Але ці всі люди обслуговують й інших солдатів. Так можна перекрутити, що на одного солдата йде 15 людей обслуги", – пояснив Гетьман.

Він наголосив, що група, яка займається літаком, дійсно має від 15 людей. Однак вони не закріплені лише за одним умовним винищувачем, а обслуговують усі літаки, що перебувають на летовищі.

За словами аналітика, F-16 – літак, який вперше злетів ще в 70-ті роки ХХ століття. Відтоді літак був багаторазово модернізований.

"Загалом випустили близько 4500 F-16. І близько трьох тисяч перебувають на озброєння в 24 країнах світу. Це дуже корисно. Якщо, не дай Боже, буде якась "поломка", то в Європі є велика кількість персоналу, які роками їх обслуговували безпосередньо на летовищах", – підкреслив Гетьман.

Раніше повідомляли, що для захисту неба України потрібно 200 літаків F-16. Наразі авіаційне угруповання окупантів у п'ять-шість разів перевершує українську авіацію за кількістю бойових машин.

Також зазначимо, що США не передаватиме Україні літаки F-16.

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