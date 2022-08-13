Військовий експерт розповів, як українська армія готується до зими

В Офісі президента не раз говорили про те, що активну фазу війти варто закінчити до зими, адже ця пора року важка.

Втім, в Україні все ж готуються до різних можливих сценарів. За словами військового експерта Петра Черника, у цьому напрямку керівництво країни докладає максимальних зусиль.

Про це експерт розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, перш за все йдеться про утеплення українських військових. Черник каже, що всі необхідні комплекти обмундирування надходять до військ.

"Я впевнений: коли буде необхідно - все дійде до нашого воїна. Треба розуміти, що зима - це дійсно важкий період. Треба готуватися до обігріву не тільки всієї країни, а й нашого воїна. Практика, що діє у нас від 2014 року, вироблення величезної кількості так званих буржуйок, має право на життя", - сказав експерт.

Наагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, не бувши до нього підготовленою. Війська почали наступ, не сформувавши ударних угрупувань.

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