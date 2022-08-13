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На Херсонщині окупанти почали видавати "держномери" на автомобілі

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На Херсонщині окупанти почали видавати "держномери" на автомобілі

Фото: Getty Images

В облраді наголосили, що таким чином окупанти вже визначили результати "референдуму".

У Херсонській області російські загарбники почали видавати свої "держномери" на автомобілі. Це свідчить про те, що "результати" псевдореферендуму вже затверджено.     

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Шоу під назвою "референдум" окупанти на Херсонщині ще не провели, але вже почали видавати "держномери" на автомобільний транспорт із "кодом нового регіону" – 184. Це ще раз свідчить про те, що результати шоу вже затверджено, причому і явка "виборців", та результати "голосування"", - зазначив Соболевський.

Соболевський наголосив, що "все буде не так, як ними планується, зовсім не так".

Нагадаємо, голова військової розвідки Британії розповів, чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території.

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