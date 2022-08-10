Військовий експерт спрогнозував, коли на фронті буде оперативна пауза

З наближенням осені, коли будуть дощі, і рухатися бронетранспортом буде важче, на фронтах може виникнути оперативна пауза.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник "24 каналу"

За його словами, міжсезоння осінь – весна утруднює всі рухи, тож він вважає, що на осінь теперішня фаза війни затихне, але не відміниться.

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"Ми це вже пройшли на початку війни, адже росіяни вторглися в Україну велетенськими колонами, і це допомогло нам їх нищити. Противник, швидше за все, виставить потужні вогневі артилерійські рубежі, бо ствольної артилерії у них ще багато. Росія має близько 5 тисяч робочих стволів, а снарядів до них – фактично безліміт. Напевно, в цей час станеться справжня оперативна пауза. Якою вона буде – передбачити майже неможливо. Може триватиме пів року, може більше. І багато експертів думають так само", – зауважив експерт.

Та це все для окупантів, натомість для українців на осінь може запрацювати ленд-ліз, і високоякісна авіація у кількості від 25 до 35 одиниць може допомогти ЗСУ переламати лінію фронту. "Як складеться насправді – прорахувати неможливо. Для Росії – це також смертельний бій, вони це визнають, але не можна їх недооцінювати, бо в них великий людський ресурс", – додав експерт.

Нагадаємо, що країна-агресорка знайшла спосіб обійти заборони пропаганди через телебачення і продовжує дезінформувати Захід. Після того, як Євросоюз заблокував два головні пропагандистські канали Росії – «Спутнік» і RT, частину контенту опублікували на сайтах, які раніше явного стосунку до Москви не мали.

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