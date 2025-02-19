Ворог поступово "поглинає" Андріївку і суттєво просувається: що виявив DeepState (мапа)

Тим часом масштабні штурмові дії на Улакли та Костянтинопіль, не припиняються щонайменше від 16 лютого.

Ворог мав суттєві просування в районі Андріївки на Донеччині. Здійснивши накопичення в районі селищ Зеленівка та Сухі Яли, росіяни почали їх застосовувати.

Про це повідомляє DeepState із посиланням на оновлену мапу.

Окупувавши населений пункт Зеленівка повністю, противник розвиває свій успіх на населений пункт Улакли, зайнявши південну частину села.

"Ворог вийшов на південно-східні околиці села Костянтинопіль і проводить закріплення... Паралельно з цим противник повністю зайняв село Дачне, яке йде наступним після Курахового. Довгий час там перебували бійці Сил Оборони, а просування в сторону Улаклів і Костянтинополя ставило під загрозу їх перебування там", - йдеться у повідомленні.

В DeepState уточнили, що інформація про перебування когось між Удачним та Зеленівкою.

"Одночасно з цим "ка**пи" поступово поглинають Андріївку, яка є основною ціллю в даному районі", - додали аналітики.

Наразі московити докладають зусиль, щоб окупувати населені пункти Андріївка, Улакли, Костянтинопіль, Розлив.

А подальший рух ворога покаже наступні цілі, які він перед собою поставить.

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, ЗСУ відкинули ворога біля Малинівки, проте противник окупував Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному.

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