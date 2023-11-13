Ворог штурмує Авдіївку: аналітики ISW оцінили ситуацію

На Авдіївському напрямку окупаційні війська продовжували атакувати в напрямку коксохіму, а основні бої ведуться в районі населених пунктів Степове, Бердичі, Сіверне та Тоненьке. Українські військові використовують повітряну та звичайну розвідку, щоб не дати російським силам підсилити свої війська.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

12 листопада російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки, але підтверджених успіхів не досягли.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили понад 18 російських атак поблизу Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

"11 і 12 листопада російські мілблогери стверджували, що російські війська продовжували просуватися поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки). Деякі міблогери стверджували, що російські війська досягли околиць населеного пункту, а інші стверджували, що російські війська утримують позиції в населеному пункті", - зазначили аналітики.

Український Telegram-канал, присвячений тактичній ситуації навколо Авдіївки, 11 листопада повідомив, що українські війська витіснили росіян зі Степового після того, як російські війська тимчасово зайняли позиції в населеному пункті.

Аналітики не мають доказів утримання позицій російських військ на околицях Степового чи в самому населеному пункті.

11 і 12 листопада російські мілблогери заявили, що російські війська здійснюють потужні штурми на захід від Авдіївського породного відвалу та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на півночі Авдіївки.

Українські сили нещодавно провели успішні контратаки поблизу Авдіївки та досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 листопада, показують, що 10 листопада українські війська просунулися на південь від Авдіївки в районі траси E50 (Донецьк-Єнакієве).

12 листопада російський мілблогер заявив, що минулого тижня українські сили контратакували та відновили контроль над раніше втраченими позиціями в напрямку Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, російські загарбники продовжують відправляти десятки своїх солдатів на "м'ясні штурми", намагаючись оточити Авдіївку. З'явилося епічне відео знищення чергової російської колони.

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