Враг штурмует Авдеевку: аналитики ISW оценили ситуацию

На Авдеевском направлении оккупационные войска продолжали атаковать в направлении коксохима, а основные бои ведутся в районе населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое. Украинские военные используют воздушную и обычную разведку, чтобы не дать российским силам усилить свои войска.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

12 ноября российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевки, но подтвержденных успехов не добились.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили более 18 российских атак вблизи Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки), Тоненького (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

"11 и 12 ноября российские милблогеры утверждали, что российские войска продолжали продвигаться вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки). Некоторые миблогеры утверждали, что российские войска достигли окрестностей населенного пункта, а другие утверждали, что российские войска удерживают позиции в населенном пункте", – отметили аналитики.

Украинский Telegram-канал, посвященный тактической ситуации вокруг Авдеевки, 11 ноября сообщил, что украинские войска вытеснили россиян из Степного после того, как российские войска временно заняли позиции в населенном пункте.

Аналитики не имеют доказательств удержания позиций российских войск в окрестностях Степного или в самом населенном пункте.

11 и 12 ноября российские милблогеры заявили, что российские войска совершают мощные штурмы к западу от Авдеевского породного отвала и вблизи Авдеевского коксохимического завода на севере Авдеевки.

Украинские силы недавно провели успешные контратаки вблизи Авдеевки и добились незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 11 ноября, показывают, что 10 ноября украинские войска продвинулись к югу от Авдеевки в районе трассы E50 (Донецк-Енакиево).

12 ноября российский милблогер заявил, что на прошлой неделе украинские силы контратаковали и возобновили контроль над ранее утраченными позициями в направлении Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки).

Напомним, российские захватчики продолжают отправлять десятки своих солдат на "мясные штурмы", пытаясь оцепить Авдеевку. Появилось эпическое видео уничтожения очередной российской колонны.

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