Ворог завдає ракетних ударів по всій території України: Арестович розказав, що треба робити

Росія часто проголошує, що атака йде на воєнні об'єкти, але постійно влучає у цивільні.
Противник завдає ракетних ударів по всій території України, звучить повітряна тривога часто.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у зведенні 25 квітня.
"І я ще раз закликаю не легковажити повідомленнями про повітряну тривогу. Тому що, як ми бачили по Одесі, по багатьох інших містах, ворог часто проголошує, що атака йде на воєнні об'єкти, але постійно потрапляє по цивільних", - зазначив він.
Арестович підкреслив, що не треба боятися повітряної тривоги, але треба ставитися до неї з повагою.
"Якщо ви не можете сховатися в укриття, то принаймні виконуйте правило двох стін", - пояснив він.
Нагадаємо, вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.
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