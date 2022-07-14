Ворожий удар по Вінниці: серед загиблих є дитина

Російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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"Наразі відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед яких - маленька дитинка. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники", - написав він.

Раніше стало відомо, що у Вінниці прогриміли кілька вибухів. Над містом піднімається густий дим.

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