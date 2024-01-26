"Втрати через совкових командирів": бойовик медик жорстко висловився про проблему на фронті

Днями Мережу приголомшила історія українського журналіста Юрія Бутусова про загибель на фронті двох бойових асів, яких за наказом командира направили штурмувати ворожі позиції. Звідси почало випливати чимало інших. Зокрема, про те, що "совкові командири" поводяться з військовими далеко не за стандартами НАТО.

По це розповів медик-волонтер Костянтин Василькевич у Мережі.

Поранені скаржаться на "совкових командирів"

"Через наші руки пройшло багато поранених і вони погано висловлювалися про своїх командирів. Навіть цитували їх, що: завтра замість вас нам пришлють інших. При цьому вищих офіцерів, які понесли втрати підвищували у посадах, не зважаючи на те, які позиції та населені пункти вони здали ворогу", - каже медик.

За його словами, у секторі де він перебуває він початку війни змінилося не менше 5-и командувачів.

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"Мій друг, також генерал, але не ЗСУ з іронією згадував: здав місто, дістав Героя України, змінили на іншого, цей також здав місто, дістав Героя України - змінили на іншого! І так не менше 5 разів! Я багато чого розумію, але я не можу зрозуміти того, як можна нагороджувати невдах і лузерів! За що їх нагороджувати?!? За які успіхи? Якщо командир медичної роти всупереч наказам своїх прямих командирів утримує майже 30 людей, у «засвіченому» приміщенні, де вдень з його наказу проводиться амбулаторний прийом бійців (від 30 до 50 за день), це вам не нагадує трагедію 128 бригад", - наголошує медик.

Він продовжує, що таких фактів чимало. У результаті чого варто провести наступні дії: "Здійснити за 2022 та 2023 рік аналіз втрат, яких можна було уникнути. При цьому врахувати звільнення чи здачу позицій та населених пунктів підрозділами, які понесли втрати. А вже за результатом аналізу замінити неефективних командирів. Просто замінити ідіотів на розумних", - додав він.

Реакція Стерненка

На ситуацію уже встиг відреагувати волонтер Сергій Стерненко.

"Без тотальних змін у війську так триватиме і надалі. Поки росіяни просто не задавлять нас більшим ресурсом.

Потрібна армійська реформа", - написав він.

На фронті загинули двож професійних асів

Напередодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що двох професійних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону нібито кинули на штурм з автоматами, як піхоту, і вони загинули в бою.

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Він розповів, що ціллю атаки було відбити спостережний пункт батальйону, який довелося залишити, тому що ця тимчасова позиція була зруйнована артилерією противника. Це абсолютно не відповідало обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбату це не врахувало, і заступник комбата на позивний "Первак" відправив дроноводів в атаку з автоматами.

Трагічна смерть 21-річного військового

Також стало відомо, що на війні Росії проти України загинув 21-річний військовослужбовець, доброволець, пілот FPV-дронів Данило Новіков. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому було 19 років. Хлопець працював у Бельгії, але повернувся додому, щоб піти захищати країну.

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