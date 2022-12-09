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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще понад 300 окупантів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще понад 300 окупантів

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували 310 російських військових.

Таким чином, станом на 9 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 93 390 осіб. Дані уточнюються.

Про це 9 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 93390 (+310) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2937 (+0) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5912 (+1) од.
  • артилерійських систем – 1926 (+1) од.
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од.
  • літаків – 281 (+0) од.
  • гелікоптерів – 264 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0) од.
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од.
  • спеціальна техніка ‒ 164 (+0)

Варто зазначити, що у Генштабі повідомили, що противник продовжує зазнавати втрат. Так, 7 грудня ЗСУ завдали вогневе ураження окупантам у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області. Таким чином втрати ворога утих районах склали близько 240 осіб пораненими. Розгорнутий у Токмаку на базі протитуберкульозного диспансеру шпиталь повністю заповнений пораненими вояками РФ.

Нагадаємо, раніше видання Newsweek написало, Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів. Тобто вважається, що ці втрати вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі в одну десяту випадків. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1183
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