Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали еще более 300 оккупантов

Таким образом, по состоянию на 9 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 93 390 человек. Данные уточняются.

Об этом 9 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 93390 (+310) человек ликвидировано

танков ‒ 2937 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 5912 (+1) ед.

артиллерийских систем – 1926 (+1) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 211 (+0) ед.

самолетов – 281 (+0) ед.

вертолетов – 264 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0) ед.

крылатые ракеты ‒ 592 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3) ед.

специальная техника ‒ 164 (+0)

Стоит отметить, что в Генштабе сообщили, что противник продолжает нести потери. Так, 7 декабря ВСУ нанесли огневое поражение оккупантам в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области. Таким образом потери врага в тех районах составили около 240 человек ранеными. Развернутый в Токмаке на базе противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными воинами РФ.

Напомним, ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть считается, что эти потери вдвое превышают количество погибших американских военнослужащих во Вьетнаме в один десятый случай.

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