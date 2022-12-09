У деяких областях України аварійних відключення світла: графіки не діють

Через перевищення ліміту споживання електроенергії у деяких областях України запроваджено аварійних відключення світла.

У деяких областях України сьогодні, 9 грудня, запроваджено аварійні відключення світла. Графіки не працюють.

Про це повідомляє ДТЕК.

Так, екстрені відключення електроенергії триватимуть у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Крім того, аварійні відключення запроваджені й у Запорізькій області. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго". Зазначається, що причиною аварійних відключень є перевищення ліміту споживання електроенергії.

"У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням", — кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомляли, що станом на 8 грудня, зберігається значний дефіцит електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

Через це, за словами очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, Київська область поки не може повернутися до планових графіків відключення елекроенергії.

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