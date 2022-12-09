Україна має зброю, щоб атакувати Москву: чи наважиться на це українська влада

Українська влада розуміє, що атака на російську столицю буде загрожувати життям багатьох цивільних.

Коли на російських аеродромах за сотні кілометрів від України пролунали вибухи, це не просто завдало шкоди щонайменше двом бомбардувальникам Рф. Це стало повідомленням про те, що Україна тепер має технологічні засоби, щоб завдати удару по Москві.

Про це пише Forbes.

"Це зовсім не означає, що Україна збирається атакувати Москву. Але ймовірність удару по місту спричинить кілька безсонних ночей у столиці РФ", — вважає генерал австралійської армії у відставці Мік Раян.

За його словами, насправді є вагомі причини, чому Київ утримається від нападу на Москву. Атака на російську столицю означатиме серйозну ескалацію багатомісячної кампанії ударів глибоко по України.

Водночас зазначається, що рейди на російську столицю були б чесною грою. Зрештою, російські війська бомбардують Київ, а також інші українські міста, відколи Росія почала повномасштабну війну проти України.

У Москві не бракує потенційних стратегічних цілей. І Україна має кілька способів нанесення ударів. Найпростішим, але найризикованішим буде диверсія всередині самої РФ.

Forbes пише, що українські диверсанти ще в жовтні пройшли 800 км на територію Росії, щоб підірвати ударний гелікоптер ВПС РФ на військовому аеродромі.

Альтернатива диверсії – удар безпілотників. Forbes стверджує, що нальоти 5 грудня, принаймні частково, здійснювалися українськими реактивними розвідувальними безпілотниками Ту-141, які востаннє літали для радянських ВПС у 1970-х і 1980-х роках. Українські військово-повітряні сили, ймовірно, замінили камери безпілотників на вибухівку та запрограмували їхні інерційні навігаційні системи, щоб запустити їх у землю в Дягілевому та Енгельсі.

Скільки Ту-141 і аналогічних Ту-143 залишилося в українських ВПС, невідомо. Але немає жодної технічної причини, чому Київ не міг би націлити їх на Москву. Безпілотники можуть працювати на відстані до 1000 км.

Навряд чи російська ППО легко збиватиме ці безпілотники. Неодноразові українські рейди довели як неадекватність російської протиповітряної оборони, так і здатність українських планувальників знайти шляхи подолання цієї оборони.

Видання пише, що головна причина, чому українці можуть не вдарити по Москві, полягає в тому, що рейди на населені пункти можуть поставити під загрозу цивільних. Однак коли йдеться про російські рейди на українські міста, вони вбивають, завдають шкоди, викрадають і залякують жителів.

Росія має на меті тероризувати українське населення, щоб послабити підтримку військових зусиль. Але історія неодноразово доводила, що напади на міста зазвичай посилюють опір цивільного населення, а не зменшують його.

"Немає абсолютно жодних доказів того, що напади на громадянське суспільство вплинули на підтримку населення. У будь-якому разі російські атаки сприяли народній підтримці війни", - вважає Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона.

Перш ніж здійснити атаку на Москву, українські лідери спершу повинні будуть прийняти те, що напад на місто та вбивство мирних жителів прискорять кінець війни.

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