Ядерні навчання РФ: чи може Путін під час них натиснути на "червону" кнопку

Піонтковський заспокоює, що росіяни не будуть застосовувати ядерну зброю під час навчань.
Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський прокоментував проведення Росією ядерних навчань і оцінив, чи наважиться Путін натиснути на "червону" кнопку.
Про це інформує "24 канал".
Він звернув увагу, що ці ядерні навчання РФ – планові, про них Москва попереджала Захід.
"Російські сили стримування випробовують стратегічну ядерну зброю. Однак вони не готуються її застосовувати. Вони – не шахіди й вмирати не збираються", – вважає Піонтковський.
Експерт заспокоєю, що незважаючи на демонстративність – ці ядерні навчання "є доволі буденними й наразі не свідчать про якусь конкретну загрозу".
Ядерні навчання РФ
Нагадаємо, що Росія та НАТО майже одночасно проведуть ядерні навчання з польотами бомбардувальників.
Росія анонсувала другі за рік навчання з ядерного стримування "Гром". Попередні відбулись за 5 днів до повномасштабного вторгнення.
Згідно з домовленістю зі США, Москва заздалегідь попередить про ці навчання, щоб це не мало вигляд початку ядерної атаки.
Чи застосує Путін ядерну зброю?
Путін може сам застосувати ядерну зброю, до чого його постійно закликають російські пропагандисти, хоче поки що на Заході не бачать прямої загрози цього.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель попередив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.
Президент США Байден сказав, що застосування ядерної зброї Росією проти України буде неймовірно серйозною помилкою.
У НАТО попередили, що будь-яке застосування Москвою ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для Росії.