Ядерні навчання РФ: чи може Путін під час них натиснути на "червону" кнопку

Піонтковський заспокоює, що росіяни не будуть застосовувати ядерну зброю під час навчань.

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський прокоментував проведення Росією ядерних навчань і оцінив, чи наважиться Путін натиснути на "червону" кнопку.

Про це інформує "24 канал".

Він звернув увагу, що ці ядерні навчання РФ – планові, про них Москва попереджала Захід.

"Російські сили стримування випробовують стратегічну ядерну зброю. Однак вони не готуються її застосовувати. Вони – не шахіди й вмирати не збираються", – вважає Піонтковський.

Експерт заспокоєю, що незважаючи на демонстративність – ці ядерні навчання "є доволі буденними й наразі не свідчать про якусь конкретну загрозу".

Ядерні навчання РФ

Нагадаємо, що Росія та НАТО майже одночасно проведуть ядерні навчання з польотами бомбардувальників.

Росія анонсувала другі за рік навчання з ядерного стримування "Гром". Попередні відбулись за 5 днів до повномасштабного вторгнення.

Згідно з домовленістю зі США, Москва заздалегідь попередить про ці навчання, щоб це не мало вигляд початку ядерної атаки.

Чи застосує Путін ядерну зброю?