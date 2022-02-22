Як примусово вивезеним жителям ОРДЛО повернутися до України: алгоритм дій

Як примусово вивезеним жителям ОРДЛО повернутися до України: алгоритм дій

У МінТОТ запевнили, що готові забезпечити примусово вивезених жителів ОРДЛО всім необхідним – житлом, їжею, медикаментами.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало інструкцію, як примусово вивезеним жителям терористичних "ЛНР" та "ДНР" повернутися до вільної України.

Алгоритм дій повідомляє пресслужба МінТОТ.

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Віцепрем’єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, перебуваючи з робочим візитом на Луганщині, запевнила, що у відомстві готові забезпечити всім необхідним – житлом, їжею, медикаментами - людей, які вирішили покинути територію ОРДЛО.

Алгоритм дій для громадян які збираються переїхати на підконтрольну Києву територію:

1. Перебуваючи в ТОТ, або вже після прибуття на підконтрольну українському Уряду територію (перетнувши КПВВ на лінії розмежування або пункту пропуску на кордоні із РФ) можна звернутися за допомогою на "гарячі" телефонні лінії.

2. Слід зв’язуватися за номером, що відповідає тій області, в якій людина перебуває.

3. У телефонному режимі необхідно повідомити на "гарячу" лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) і конкретизувати, яка саме допомога потрібна. Чергові "гарячих" ліній проінструктують, як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги.

Номери "гарячих" ліній служби цивільного захисту: Луганська область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00 Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70 Харківська область – 057-700-30-90.

Також існують недержавні організації, які теж можуть допомогти жителям ОРДЛО:

" Восток SOS". Основні контакти із загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги.

Основні контакти із загальних питань: Також можна заповнити на отримання допомоги. "Донбас SOS" надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110.

надає ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: "Право на захист" Офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Гаряча лінія для допомоги ВПО: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90.

Офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Гаряча лінія для допомоги ВПО: Гуманітарна місія "Проліска" допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. Гаряча лінія: 093 20 222 32.

допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. Гаряча лінія: "Данська рада з питань біженців" опомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

опомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: "Червоний хрест" в Україні – допомагають ВПО. Контакти: Луганська обл. – 050 267 43 57; Донецька обл. – 050 450 69 90, 062 646 03 33.

У Мінреінтеграції зазначають, що наразі триває процес напрацювання урядом та місцевою владою вирішення практичних проблем, що виникають у процесі переміщення громадян із ТОТ, які шукають прихистку на контрольованій українській території.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території України триває примусова мобілізація. Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років.

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