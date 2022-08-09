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Яка ситуація на фронтах України: мапа бойових дій від британської розвідки

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Яка ситуація на фронтах України: мапа бойових дій від британської розвідки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За даними мапи бойових дій в Україні за 9 серпня, найзапекліші бойові дії відбуваються на Донбасі.

Найбільше боїв відбувається на території Луганської та Донецької областей, а також півдня. Окупанти не полишають спроб просунутися на Харківському напрямку.  

Відповідну мапу бойових дій в Україні Міноборони Великої Британії опублікувало в Мережі.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.

Нагадаємо, прикордонники розповіли, як укріплюється кордон та про загрозу вторгнення з боку Білорусі.

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