Яка ситуація на фронтах України: мапа бойових дій від британської розвідки

За даними мапи бойових дій в Україні за 9 серпня, найзапекліші бойові дії відбуваються на Донбасі.
Найбільше боїв відбувається на території Луганської та Донецької областей, а також півдня. Окупанти не полишають спроб просунутися на Харківському напрямку.
Відповідну мапу бойових дій в Україні Міноборони Великої Британії опублікувало в Мережі.
"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 9, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 August 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/EeYFG0s7Nz
#StandWithUkraine pic.twitter.com/d1HQBiCIAv
Нагадаємо, прикордонники розповіли, як укріплюється кордон та про загрозу вторгнення з боку Білорусі.
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