Європейська Рада ухвалила рішення про виділення Україні ще 500 млн євро військової допомоги

Загалом підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ вже становить 2,5 млрд євро.

Європейський Рада ухвалила рішення про надання Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.

Про це 18 липня у Twitter повідомив її очільник Шарль Мішель.

"Європа продовжує забезпечувати мир і оборону наших цінностей. Я вітаю політичну домовленість Ради ЄС щодо п'ятого траншу в рамках Європейського фонду миру для України. Підтримка військовою технікою з боку ЄС для Збройних сил України тепер становить 2,5 млрд євро", - наголосив він.

Europe continues delivering for peace and defence of our values.



I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.



Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa — Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022

Варто зазначити, що 16 травня очільники МЗС країн Євросоюзу узгодили виділення четвертого траншу допомоги у 500 млн євро на озброєння для України, а 24 травня остаточно затвердили це рішення. Таким чином, на той момент загальна допомога на зброю для України від Євросоюзу зросла до 2 млрд євро.

Попередні три транші допомоги Євросоюз погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

Нагадаємо, 23 червня у Білому домі повідомили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Він складається зі зброї та обладнання. Зокрема, це високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS та артилерійські боєприпаси.

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