З Ірпеня 10 березня вдалося вивезти понад тисячу мирних мешканців, серед них 100 - діти

Серед евакуйованих жителів - жінки, діти, особи з інвалідністю.

Сьогодні, 10 березня, з Ірпеня вдалося вивезти понад тисячу мирних мешканців.

Про це повідомили в Національній поліції України.

"Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини. Сьогодні, 10 березня, правоохоронцям вдалося вивезти з окупації мирних жителів Ірпеня. Серед евакуйованих жителів - жінки, діти, особи з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в подальшому людей доставили у безпечне місце.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. За попередніми даними ООН, в Україні від початку війни загинули 516 цивільних осіб, ще 908 отримали поранення. Водночас в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реально втрат значно більше.

Читайте також: