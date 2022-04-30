З Луганської області евакуювали ще 40 людей, серед них діти - ОВА

Попри підвищені ризики та закриті гуманітарні коридори на Луганщині щодня проводять евакуацію.

Сьогодні, 30 квітня з Лисичанська і Сєвєродонецька на Луганщині вдалося евакуювати ще 40 людей.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зокрема, із Лисичанська евакуювали 35 жителів, серед яких четверо дітей, із Сєвєродонецька – п’ятьох людей.

"Незважаючи на підвищені ризики, ми проводимо евакуацію щодня. Вчора втратили два автобуси в Попасній, нещодавно один – в Рубіжному. Але важливіше вивезти у безпечні регіони країни якомога більше земляків. Кожне врятоване від «руського миру» життя – окрема маленька перемога над смертю. Намагаємося врятувати всіх бажаючих, до яких ще можна добратися транспортом. Залишаються на Луганщині ще й батьки з дітьми, яким краще було би скоріше відновити навчання. Але чомусь дорослі не квапляться з евакуацією. От сьогодні врятували чотирьох дітей з Лисичанська. Загалом 30 квітня вже виїхали до інших областей 40 осіб. Евакуація триває", - зазначив він.

Нагадаємо, росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній.

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