За добу у Донецькій області окупанти вбили 4 мирних жителів, серед них – дитина

За добу у Донецькій області окупанти вбили 4 мирних жителів, серед них – дитина

У Донецькій області за добу російські окупанти вбили 4 мирних жителів, серед них – дитина.

Про це повідомляє поліція області.

Зазначається, що ще 8 цивільних осіб було поранено, зокрема і діти. Росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Внаслідок російських ударів руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех, залізнична інфраструктура.

Так, упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Сіверськ, Миколаївка, Велика Новосілка, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівка, Шандриголове, Времівка.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 66-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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