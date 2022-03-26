З під ворожих обстрілів на Луганщині врятували понад пів тисячі людей - Верещук

Також під час евакуації на Луганщину було передано 80 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів.
Під час роботи гуманітарного коридору 26 березня вдалося евакуювати понад пів тисячі людей з населених пунктів Луганської області.
Про це повідомила віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.
За її словами, з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селища Нижнє сьогодні евакуювали 526 людей. Також, Верещук зауважила, що під час евакуації в зазначені міста було передано 80 тонн гуманітарної допомоги. Це консерви, крупи, мука, мясо.
Раніше повідомляли, що 26 березня спрацювали всі погоджені гумкоридори, під час яких евакуйовано понад п'ять тисяч українців.
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