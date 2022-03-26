З під ворожих обстрілів на Луганщині врятували понад пів тисячі людей - Верещук

З під ворожих обстрілів на Луганщині врятували понад пів тисячі людей - Верещук

Також під час евакуації на Луганщину було передано 80 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів.

Під час роботи гуманітарного коридору 26 березня вдалося евакуювати понад пів тисячі людей з населених пунктів Луганської області.

Про це повідомила віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

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За її словами, з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селища Нижнє сьогодні евакуювали 526 людей. Також, Верещук зауважила, що під час евакуації в зазначені міста було передано 80 тонн гуманітарної допомоги. Це консерви, крупи, мука, мясо.

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 26 березня

Раніше повідомляли, що 26 березня спрацювали всі погоджені гумкоридори, під час яких евакуйовано понад п'ять тисяч українців.

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