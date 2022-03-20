З Попасної людей евакуйовували під обстріли на собі, чи на ношах

Росіяни навіть обстріляли автобуси із евакуйованими.

Розбиті вщент будинки і зруйновані підприємства – так на відео, зняте поліцейськими Луганської області під час спецоперації із порятунку та евакуації мешканців, виглядає місто Попасна.

Про це в ТСН.

За оперативною інформацію близько сотні людей – переважно пенсіонери знаходились в укритті в районі залізниці.

«На жаль «зелений коридор» для евакуації у нас, і у росіян - зовсім різне. І про якийсь вихід з міст із під обстрілів, у безпечну евакуацію, говорити не було про що. Евакуація проходила під обстріли, під бої», – розповідає начальник управління патрульної поліції в Луганській області Віктор Левченко

Згадує, як людей доводилось виносити із укриття на собі. Під звуки вибухів артилерійських снарядів і автоматних черг. «Бере на руки людину: пішли-пішли, давайте-давайте. Бух! Все нормально, все нормально. Стріляють? Нічого страшного, по нам не попадуть», - розповідає чоловік.

Кілька поранених дістались до транспорту на ношах. Загалом таким чином було виведено і врятовано дев’яносто дві людини.

«Це були переважно жінки, літні люди, не ходячі. Люди з вадами, які не мали жодних шансів на виживання», - кажуть учасники евакуації.

Триває евакуація мирних жителів із-під обстрілів у Попасній

Спокійно виїхати з міста також не вдалось. Орки обстріляли автобуси на виїзді з міста.

«Ці автобуси потрапили під прямий обстріл, тобто стріляли безпосередньо по ним. Слава Богу, ніхто не ушкоджений, всі цілі-здорові. Єдине невеличку контузію отримав голова військово-цивільної адміністрації Попасної, бо біля нього міна прилетіла», - розповідають свідки.

Читайте також:

Евакуація із Бучі та Ворзеля: вік найстаршої врятованої жінки становить 106 років

Незламний народ: щодня у Миколаєві чоловік з балкону грає на саксофоні гімн України (відео)

"Найідіотськіший шлях": Арестович розповів, як Росія "нашкрябує" резерв для війни в Україні