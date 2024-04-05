"За 45 днів Рембо не вийде": військовий про проблему підготовки новобранців

За словами "Шамана", середньостатистичний цивільний чоловік уже після першого кілометра пробіжки у повному екіпіруванні буде лежати на землі без сил.

За 45-60 днів неможливо зробити з цивільного чоловіка високопрофесійного військового. Але Україна просто не має іншого виходу, адже ворог продовжує тиснути.

Про це в ефірі телемарафону заявив сержант ДШВ Юрій Бондар з позивним "Шаман".

"Враховуючи динаміку на фронті і враховуючи, як ворог себе веде активно – ми просто не маємо стільки часу, скільки б ми хотіли би мати. Тобто неможливо з цивільної людини за 45-60 днів зробити "Рембо", просто фізично неможливо", – каже військовий.

Бондар зауважив, що якщо середньостатистичного цивільного чоловіка, наприклад менеджера, баристу чи ІТ-вця кинути у Десантно-штурмові війська, він не зможе виконати базові вимоги.

"Узяти на нього навісити "екіпір" і сказати "а ну давай, пробіжимося три кілометри". Я більше ніж впевнений, що після першого кілометра він буде лежати вже на землі і язик в нього буде рівно на бороді, це в кращому випадку. Тому що ніхто до цього не готувався. Звісно, є одиниці, які приділяли час і увагу своїй спортивній формі і здоров’ю в цілому, але таких, на справді, дуже мало", – говорить "Шаман".

Раніше українький письменник, а нині військовий Станіслав Асєєв розповів, як у навчальному центрі зустрів мобілізованого безхатька, у якого ноги "буквально гнили та сочилися". За словами письменника, цього чоловіка вже наступного дня відвезли до лікарні, але звідки його повернули як цілком придатного. Також він розповів, як мобілізованого з вадами зору записали у снайпери.