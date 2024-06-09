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За добу РФ втратила понад тисячу солдатів: деталі від Генштабу

За добу РФ втратила понад тисячу солдатів: деталі від Генштабу

Окупантв стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі боя.

Станом на ранок 9 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 518 560 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.24 орієнтовно склали:  

  • особового складу ‒ близько 518 560 (+1270) осіб 
  • танків ‒ 7869 (+26) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) 
  • артилерійських систем –  13593 (+60) 
  • РСЗВ – 1097 (+2) 
  • засоби ППО ems ‒ 836 (+2) 
  • літаків – 357 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10982 (+37)
  • крилаті ракети ‒ 2277 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) 
  • спеціальна техніка ‒ 2253 (+5)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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