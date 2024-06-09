За добу РФ втратила понад тисячу солдатів: деталі від Генштабу

Станом на ранок 9 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 518 560 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 518 560 (+1270) осіб

танків ‒ 7869 (+26)

бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26)

артилерійських систем – 13593 (+60)

РСЗВ – 1097 (+2)

засоби ППО ems ‒ 836 (+2)

літаків – 357

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37)

крилаті ракети ‒ 2277

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78)

спеціальна техніка ‒ 2253 (+5)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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