За добу РФ втратила понад тисячу солдатів: деталі від Генштабу

Окупанти зазнають втрат на полі боя.
Станом на ранок 9 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 518 560 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 518 560 (+1270) осіб
- танків ‒ 7869 (+26)
- бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26)
- артилерійських систем – 13593 (+60)
- РСЗВ – 1097 (+2)
- засоби ППО ems ‒ 836 (+2)
- літаків – 357
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37)
- крилаті ракети ‒ 2277
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78)
- спеціальна техніка ‒ 2253 (+5)
Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.
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